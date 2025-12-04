AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yüzde 72'si tamamlanan Karacabey Gölecik Barajı'nın hızla bitirilmesi için Bakan Yumaklı'dan destek istedi. Bakan Yumaklı, barajın 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan AK Parti Bursa Milletvekili ve Komisyon Üyesi Ahmet Kılıç, yapımında yüzde 72 fiziki ilerleme sağlanan Karacabey Gölecik Barajı'nın Bursa için kritik bir yatırım olduğunu vurguladı. Barajın hem içme suyu arzını güçlendireceğini hem de tarımsal üretime önemli katkı sunacağını belirten Kılıç, tamamlanma sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kılıç, Gölecik Barajı'nı 'Bursa'nın geleceğine vurulan stratejik bir mühür' olarak nitelendirerek, projenin şehrin su güvenliği ve tarımsal kalkınması açısından büyük bir değer taşıdığını söyledi. Son 23 yılda Bursa'nın tarımsal üretim kapasitesinin önemli ölçüde yükseldiğini hatırlatan Kılıç, sebze ve meyve üretiminin 3 milyon tondan 7 milyon tona çıktığını; Bursa'nın ahududu üretiminde Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Ayrıca Keles Avdan Göleti ile Osmangazi Güneybayır Göleti'ne yatırım ödeneği ayrılması ve Bursa Ovası sulamasının programa alınması taleplerini de iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milletvekili Kılıç'ın sorularına yanıtında Gölecik Barajı'nda gelinen son durumu paylaştı. Yumaklı, proje kapsamında 2025 yılı için 430 milyon TL ödenek ayrıldığını, çalışmaların sürdüğünü ve barajda yüzde 72 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Gölecik Barajı'nın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca Bursa Ovası sulamasında proje yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.