Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, teravih namazı sonrasında Değirmendere sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrileriyle paylaşmaya devam ediyor. Başkan Sezer, son olarak Değirmendere'de kılınan teravih namazının ardından bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sezer, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verirken, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini de tek tek not aldı. Çay eşliğinde gerçekleşen görüşmede, Değirmendere'nin yerel ihtiyaçları ve sosyal projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Başkan Sezer'in bu tür mahalle ziyaretlerinin Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.