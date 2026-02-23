Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin akademik ve kültürel birikimi harmanladığı 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' etkinliği, Şubat ayında 'Boran Geldi Kış Geldi Safa Geldi Hoş Geldi Sinemalarda' temasıyla sinema ve yemek ilişkisini ele aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın hazırlayıp sunduğu 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' buluşmalarının beşincisi 'Boran Geldi Kış Geldi Safa Geldi Hoş Geldi Sinemalarda' temasıyla gerçekleştirildi. Yemek ile müzik ilişkisini ele alan etkinlikte, bu ay sinemanın büyüleyici dünyası ve lezzet kültürü konuşuldu. Prof. Dr. İlkay Kanık'ın konuk olduğu programda, katılımcılar Bursa'nın sinema tarihinden Yeşilçam mutfağına uzanan geniş bir yelpazede bir yolculuğa çıktı.

Etkinlik, sinema kültürünün ayrılmaz parçaları olan Uludağ Gazozu ve patlamış mısır ikramıyla başladı. Bursa'nın sinema geçmişine vurgu yapan Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, 1923 yılında Türk kadınlarının ilk kez rol aldığı 'Ateşten Gömlek' filminin Bursa'da gösterilen ilk film olduğunu, ayrıca ilk sesli Türk filmi olan İstanbul Sokakları'nın da Muhsin Ertuğrul tarafından yine Bursa'da çekildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. İlkay Kanık ise konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sinemaya verdiği öneme dikkati çekti. Atatürk'ün bir sinema senaryosu yazdığını ve sinemanın bir milletin çağdaşlaşmasındaki gücüne inandığını belirten Kanık, Yeşilçam'ın doğuşuna giden yolun bu vizyonla açıldığını ifade etti. Kanık, 'Türkiye'de ilk film gösterimi 1897 yılında yapılmıştır ve o günden bugüne film sektörü çok yol kat etmiştir. Türk filmlerinde yemekler ve çeşitli lezzetler hep ön plana çıkmıştır' dedi.

SES VE LEZZET EŞLEŞTİRMESİ

Etkinlikte katılımcılara dinledikleri müzikler ile tattıkları lezzetler arasındaki duygusal bağı keşfetmeleri için anketler de dağıtıldı. Ratatuy, Neşeli Günler, Tosun Paşa, Muhsin Bey ve Chocolat gibi filmlerden kesitler paylaşılırken; aynı anda filmlerde yer alan çiğ köfte, kuru fasulye, boza ve çikolata gibi yiyecekler ile sahneler ve lezzet eşleştirmeleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin sonunda Bursa'da çekilen Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi üzerinden gölge oyunu, semai kahvehaneleri ve bozahaneler eşliğinde eski Bursa'nın canlı kültürü ele alındı. Prof. Dr. İlkay Kanık, bu tür anlatıların toplumsal dönüşümü yansıttığını belirterek, 'Filmlerde kurulan sofralar, pazarlar ve yemekler ile dönemin ve bölgenin canlılığı ve kültürü bize yansıtılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar etkinliği, önümüzdeki aylarda farklı temalarla devam edecek.