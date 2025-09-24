İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, muvazaalı gayrimenkul satışıyla yabancıları Türk vatandaşı yapan suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 106 şüpheli yakalandı, örgüt mal varlığına el konuldu. Organize suç örgütünün çökertildiği operasyonda 451 yabancının da vatandaşlığı iptal edilecek.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik gerçekleştirildi. 19 ilde eş zamanlı baskınlarda 106 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, elebaşı M.A. liderliğindeki örgütün, 451 yabancıya aileleri dahil muvazaalı gayrimenkul satışıyla sahte vatandaşlık sağladığını belirtti. Yabancılar için vatandaşlık iptali işlemleri derhal başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve sahte vatandaşlık ağlarına darbe vurulan operasyonda el konulan mal varlıkları arasında; Holding şirketler grubu, 5 anonim şirket, bin 240 adet apartman dairesi, 47 adet otomobil, 65 adet arsa ve banka hesapları yer aldı.

