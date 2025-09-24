Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta art arda iki kez çıkan yangında ağır hasar gören Hüseyin Çakır’a ait çiftlikte, Pazaryeri Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekerek, yangında yalnızca besihane ve hayvan yemlerinin değil, çiftçinin umutlarının da kül olduğunu belirtti.

“Halk arasında ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ deriz ya, işte tam da öyle oldu. Günlerdir gözümüzün önünde acı bir tablo var" diyen Başkan Tekin, "Hüseyin Çakır abimizin emek emek kurduğu besihane, saatler içinde küle döndü. Tek tesellimiz, çok şükür can kaybımızın olmaması. Ama unutmayalım, mal da canın yongasıdır. İnsan yıllarca çalışıp çabalıyor, ailesine destek olsun, çoluk çocuk rızkını kazansın diye düzen kuruyor. Bir anda, göz açıp kapayıncaya kadar hepsi yok oldu. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diyerek destek çağrısında bulundu.

Başkan Tekin, yeni hasatla elde edilen yemlerin tamamen yandığını bu nedenle fazladan samanı, balyası, yemi olan vatandaşların yardımlarının önemli olduğunu ifade ederek, "Dayanışma ruhuyla bu yaraları hep birlikte saracağız" dedi.