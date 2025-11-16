'Dostluk Kazansın' mottosuyla düzenlenen Rixos Sailing Cup, 11-14 Kasım tarihleri arasında Göcek'in büyüleyici koylarında 10'uncu kez yelken tutkunlarını bir araya geldi.

MUĞLA (İGFA) - Rüzgârın yol gösterdiği ve aynı zamanda takım ruhunun son derece önemli olduğu etkinliğin ana sponsoru olarak turnuvada yer alan Hyundai Motor Türkiye, güçlü elektrikli ürün gamıyla Rixos Sailing Cup'a sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım getirdi.

Rüzgârın gücüyle ilerleyen yelkenliler gibi elektrikle çalışan modeller de 0 emisyonlarıyla doğaya karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. INSTER, INSTER Cross, KONA Elektrik, IONIQ 5, IONIQ 5 N, IONIQ 6 ve IONIQ 9 gibi modellerden oluşan Hyundai Elektrikli Ailesi, etkinlik boyunca katılımcıların deneyimine sunularak markanın yenilikçi teknolojilerini yakından gösterdi. Hyundai'nin elektrikli mobilite vizyonu, deniz sporlarının doğayla uyumlu ruhuyla bütünleşerek yarışlara farklı bir boyut kazandırdı.

13 farklı ülkeden 400'ü aşkın sporcunun ve 50'den fazla yelkenli teknenin katıldığı yarışlar, Göcek'in mavi sularında kıyasıya bir rekabetin yanı sıra dostluk ruhunu da öne çıkardı. Hyundai Yelken Takımı da 4 gün boyunca turnuvada yarışarak kıyasıya mücadele verdi.

Hyundai, elektrikli geleceğe yönelik vizyonunu spor ve yaşam tarzı etkinliklerinde konumlandırmaya devam ederek, markanın 'İnsanlık İçin İlerleme' felsefesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Hyundai Motor Türkiye, önümüzdeki dönemde sanatın ve sporun farklı dallarında da yer alarak kültüre ve insanlığa destek olmaya devam edecek.