Yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz pazar günü vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da ve TBMM'de Vefatı büyük üzüntü ile karşılanan merhum Cemal Öztürk için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törrenin ardından cenaze Giresun'a gönderildi. Giresun Çanakçı ilçesine bağlı Akköy de caminde bu gün öğle vakti kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu.

Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti,

AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas,

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar,

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan,

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal,

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler,

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse,

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yılmaz Can,

26.ve 27.Dönem Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,

23. Dönem CHP Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim,

24.Dönem CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu,

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım,

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan,

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu,

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç,

Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük,

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede,

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş,

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere,

Piraziz Belediye Başkan Vekili Şaban Akdemir,

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz,

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, ve çok sayıda partilerin ilçe başkanları, bürokratlar, STK ve kurum- kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“MEMLEKETİMİZ İÇİN BİRÇOK HİZMET YAPTIĞINI BİLİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Cemal Öztürk'ün aile dostları ve dava arkadaşları olduğunu belirterek, "Cemal ağabeyin gerçekten mümin ve muvahhit bir insan olduğuna şahidiz" dedi.



Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Bakan Uraloğlu, "Memleketimiz için birçok hizmet yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, Akköy' deki aile mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti Giresun eski Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Öztürk, iş dünyasında saygın bir isim olarak anılıyordu. AK Parti eski Giresun Milletvekili Cemal Öztürk kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

1958 doğumlu Cemal Öztürk 67 yaşında vefat etti. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesinde işletme konusunda yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında uzmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim görevliliği, Çaykur'da genel müdür yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te genel müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği, Başak Sigortada Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'te genel koordinatörlük, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı, TFF'de Denetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TBMM 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekilidir. Plan ve Bütçe Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu üyelikleri yapmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Halen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi genel sekreter yardımcısıdır.