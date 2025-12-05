Bornova Belediyesi, kentin 8 bin 500 yıllık tarihini tek çatı altında toplayan Bornova Miras Projesi'ni düzenlediği toplantıyla tanıttı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin Bornova'nın ortak hafızasını oluşturmayı ve kültürel mirası gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarmayı amaçladığını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, kentin 8 bin 500 yıllık tarihini bütüncül bir yaklaşımla ele alan 'Bornova Miras' projesini Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilen organizasyonla kamuoyuna tanıttı.

Arkeolojik alanlardan Levanten köşklerine, müzelerden kültürel miras noktalarına uzanan Bornova'nın zengin geçmişi ilk kez tek çatı altında toplanmış oldu. Tanıtım toplantısına Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında Bornova Miras Projesi'nin yalnızca bir tanıtım çalışması değil, kentin tarihine sahip çıkma ve ortak bir hafıza oluşturma amacı taşıyan büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Eşki, görev sürecinin başından itibaren Bornova'nın tarihini doğru belgelerle geleceğe aktarmanın önemine inandıklarını belirterek şunları söyledi: 'Bornova'nın 8 bin 500 yıllık tarihine dair tüm verileri düzenli, erişilebilir ve bilimsel bir çatı altında toplamak istedik. Bu proje, kopya çektiğimiz yer de diyebilirim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'İstanbul Miras' çalışmasından ilham aldı. Ancak Bornova'da bunun çok daha organik bir karşılığı vardı: Kentimizin her taşında, her sokağında yaşayan bir hikâye: Biz bu hikâyeyi kayıt altına almak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarmak istiyoruz.'

Eşki, geçmişte Bornova'nın yaşlı kuşaklarıyla yapılan sözlü tarih çalışmalarından edindikleri deneyimlerin bu projeye yön verdiğini belirterek, 'Bir kenti kent yapan hafızasıdır. Kentine değer veren, onu tanıyan insanlar çevresine de sahip çıkar. Bornova Miras projesiyle, Bornovalıların kendi kentlerini yeniden keşfetmesini hedefliyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

PROF. DR. HASAN MERT: 'BORNOVA'NIN BÜYÜK AÇIĞINI KAPATACAK BİR PROJE'

Projenin önemli paydaşlarından Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert, 20 yılı aşkın süredir Bornova tarihi üzerine çalışan bir akademisyen olarak projenin önemini 'Bornova, coğrafyasıyla, tarihi mirasıyla ve gelişim dinamikleriyle benzersiz bir yerleşim. Ancak bu büyük tarih bugüne kadar bütünlüklü bir şekilde ortaya konulamamıştı. Bornova Miras bu eksikliği gideren, geçmişle gelecek arasında köprü kuran çok değerli bir çalışma.' sözleriyle özetledi.

Bornova Belediyesi Müze Müdürü Şükrü Koçak, projenin hazırlanma sürecinin titiz bir akademik çalışmaya dayandığını belirterek, 30 akademisyenin katkılarıyla belirlenen 25 tarihi lokasyonun Bornova Miras çatısı altında birleştirildiğini söyledi. Koçak, 'Bornova yalnızca bir ilçe değil; binlerce yıllık hatıraların üst üste biriktiği yaşayan bir bellek. Amacımız geçmişi vitrine koymak değil; onu bugünün ve yarının bir parçası haline getirmek. Miras, yalnızca korunmaz; paylaşılır, hissedilir ve yaşatılır.'diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler Bornova Miras tanıtım kioskları önünde uzmanlardan bilgi alarak proje detaylarını inceleme fırsatı buldu. Program, hazırlanan özel pano önünde çekilen 'Bornova Miras Aile Fotoğrafı' ile sona erdi.