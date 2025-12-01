Kütahya Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da turizmin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı. Kütahya Turizm Master Planı Eylemleri Değerlendirme Toplantısı, Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Kütahya Valisi Musa Işın başkanlık ederken, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Turizm Master Planı kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu ele alındı. Kısa vadeli planlarda yer alan 35 eylemin kurumlar bazında görev ve sorumlulukları gözden geçirildi.

Katılımcılar, eylem planındaki projelerin mevcut ilerleme durumunu, yürütülen faaliyetleri ve ihtiyaçları değerlendirdi, kısa vadede atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve öncelikli projelerin daha etkin yürütülmesi konularında görüşler paylaşıldı.

Toplantı, kurumların sunumları ve planlanan projelerin detaylı değerlendirilmesiyle sona erdi.