Giresun Eynesil Kekiktepe Köyü Derneği üyelerini, kendi köylülerini düzenlediği eğitim amaçlı gecede bir araya getirdi.

İBB’nin Beykoz Koro Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bu güzel buluşma fırtınalı ve soğuk bir hafta sonu İstanbul akşamında salonu beyli bayanlı aileleriyle tıklım tıklım doldurmaları taktide değerdi.

Giresun'un tanınmış siması Giresun Dergisi Sahibi Remzi Mamaşoğlu gece ile ilgili yarumunda önemli noktalara dikkat çekti. Mamşoğlu geceyi şu ifadelerle anlattı:

"Sadece düzenlenen bir gece değildi o akşam. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biriydi.

Yediden yetmişe Kekiktepe Köylüleri geleceğin eğitimcilerine, gençlerine sahip çıkmak onları eğitim alanında en güzel yetiştirmek amacıyla burs katkısı sunmak amacıyla bu geceyi düzenlemişler ve bu güzel dayanışmayı sağlamışlardı.

Pek çok ilçe ve il derneklerine örnek olacak birlik ve beraberliğin kilometre taşlarını döşemişlerdi dernek yönetimi.

Tebrik etmek gerekir Eynesil Kekiktepe Köyü Dernek yöneticilerini, fazlasıyla o gece hak etmişlerdi.

Bay ve bayanlardan oluşan dernek yönetimi ahenk içinde güzel bir eğitim gecesine imza attılar.

Özellikle aile ortamlı bir dayanışma sergilenmesi baylı bayanlı katımların yüzde yüzlere yaklaşmış olmaları, masa düzenleri, konuklara olan ilgileri gelecekte daha büyük başarılar sağlayacaklarının habercisiydi.

Giresun Dergisi olarak eğitim gecesine nazik davetlerine bizlerde iştirak ettik.

Uzun senelerdir Giresun cemiyetlerinde görmediğimiz aile ortamlı nezih bir organizasyondu.

Kekiktepe Köylülerinin dışında komşu köylerden konuklar vardı.

Sunumunu Hacımehmet’in yaptığı Cengiz Çendeoğlu’nun nefis bir kemençe resitali ve birbirinden güzel yöresel sanatçılarımızın verdiği konserler, Giresun karşılaması ile horan adete bir yılın yorgunluklarını gider gibi oldu davetliler."

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da geceye katılarak Giresunlu hemşehrileri Kekiktepe Köylülerini bu güzel organizasyon nedeniyle tebrik etti.

Belediye Başkanı Murat Aydın masaları tek tek dolaşarak katılımcılarla merhabalaştı, el sıkıştı, güzel bir gece geçirmelerini diledi.

Başkan Murat Aydın yaptığı konuşmada ise birlik ve beraberlik, dayanışmanın önemine vurgu yaparak bu güzel toplantıların akrabalık bağlarını kuvvetlendirdiğini aynı köyün insanlarını aile birlikte olma duygularını birleştirdiğini, birbirinden koparmadığını söyledi,

Başkan bu anlamda dernek yönetimini teşekkür etti, bu güzel dayanışmaların devamını diledi.

Konuşmasında Giresun Dergisi’nin yayın hayatından da söz eden ve övgü dolu sözler sarf eden Beykoz belediye Başkanı Murat Aydın, uzun soluklu bir yayın olması nedeniyle de örnek bir yayın akışını sağladığını belirtti, dergimizi ve İmtiyaz sahibi Remzi Mamaşoğlu’nu kutladı., 38 yıllık süreli bir yanının önemine vurgu yaptı.

Geceye Antalya’da önceki yıllarda Antalya Giresunlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, halen Antalya Karadenizliler Derneği Yöneticisi Yalçın Keskin’de katılarak köylüleriyle birlikte olmanın sevincini yaşadı, konuklarla da tek tek ilgilendi, köylüleriyle kucaklaştı, hasret giderdi.

Dernek Başkanı Mehmet Okan Keskin yaptığı konuşmada öncelikle katılım gösteren herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kekiktepe Köyü Derneği Yönetim kurulu Başkanı Keskin “Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirmek, hasret gidermek ve eğitime destek için düzenlediğimiz bu özel gecemize hoş geldiniz.

Sizleri soğuk havaya rağmen aramızda görmek, derneğimize ve eğitime verdiğiniz değeri bir kez daha gösteriyor. Eğitime katkı sağlayarak geleceğe ışık tutma amacımıza birlikte odaklanıyoruz. Bu vesile ile dernek yönetimim adına gecemizi onurlandırmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunarız.

Bir arada olduğumuzda, sevincimizi, kederimizi, başarılarımızı ve zorluklarımızı paylaşıyoruz. Birbirimizi anlamak, kendi bakış açılarımızı genişletmek, bir arada daha güçlü ve sağlam temellere dayanan bir topluluk olmamıza katkı sağlıyor.

Bu nedenle, bu gece bir araya gelmiş olmamızın kıymetini bilmeli, birbirimize olan desteğimizi güçlendirmeli ve birlikte daha nice anlamlı anılara imza atmalıyız. Hep birlikte, daha güçlü, daha anlayışlı ve birleştirici bir yaklaşımla daha da ileri gitmeye devam edelim” dedi.