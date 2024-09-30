Giresun Belediyesi, halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, belediye tarafından Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde AB Katı Atık projesi çalışmaları kapsamında bozulan bölgelerde yapılan altyapı çalışmalarının ardından şimdi deaynı yerde üstyapı tahribatları gideriliyor.



Hastaneler bölgesi olması nedeniyle araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığını bölgenin giriş çıkış yollarında da iyileştirme yapılacak. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: “Altyapı çalışması sonrası oluşan tahribatların ardından bölgede çalışma başlattık. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin sorunu bizim sorunumuzdur” denildi.