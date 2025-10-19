Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Köse, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, muhtarların demokrasinin temel taşlarından olduğunu söyledi.

Başkan Köse şunları kaydetti:

“Değerli muhtarlarımız yerel yönetimin en önemli yapı taşlarından birisidir. Halkımızın ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bu ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynayan öncü durumundalar.

Muhtarlık, sadece bir görev değil aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Halkımızla devlet arasında köprü görevi gören, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit edip çözüm noktasında büyük özveriyle çalışan siz kıymetli muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarındansınız.

Bizler, belediye olarak her zaman muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmayı, ortak akılla hareket etmeyi ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı ilke edindik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir yerel yönetim, muhtarlarımızla birlikte mümkündür.

Belediyemiz bünyesindeki Muhtarlık Birimi’nin yanı sıra kurmuş olduğumuz Muhtarlar Meclisi ile birlikte muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Şehrimize hep birlikte ortak bir anlayışla hizmet ediyoruz.

Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan, mahallelerimizin ve köylerimizin sesi olan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”