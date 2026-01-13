İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesinin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 5,5 milyon uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de uyuşturucu imalatçılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

Operasyonda, uyuşturucu imal ve ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlenen 2 şüpheli yakalanırken; 1 adet imalathane, 6 uyuşturucu hap basım makinesi ve 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, ele geçirilen hammaddenin yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabileceğini belirterek, 'Uyuşturucu ile mücadelemiz; sokak satıcısından imalatçıya kadar kararlılıkla sürecek. Gençlerimizi ve toplum sağlığını tehdit eden bu insanlık suçuna asla geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.