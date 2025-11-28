Bunlar da ilginizi çekebilir

Zehirlenmeler Gıda Denetimini artırdı... Eyüpsultan'da gıda güvenliği için yoğun denetim

Meteoroloji'den 'Kuvvetli Yağış' uyarısı! Marmara ve Ege'de sağanak alarmı

Okuldaki anma programı da geniş katılımla gerçekleşti. Törene Sevil Baydar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, mahalle muhtarları, Aden Koleji Müdürü Ahmet Altın, okul müdürü Mehmet Akif Çakır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda Yekta Baydar, sevgi, özlem ve saygıyla anıldı.

Mezarlıktaki törene annesi Sevil Baydar, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler Baydar'ın mezarına çelenk bıraktı; tören edilen dualarla sona erdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Yekta Baydar, ailesi tarafından yaptırılan Yekta Baydar Ortaokulu'nda ve Keşan Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar, adına yaptırılan okulda ve Keşan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle duygusal anlarla anıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.