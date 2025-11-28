Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - 2026 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ı her köşesiyle yeşile bürüyerek, şehrimizi yeşilin başkenti yapacağız.' dedi.

Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yeni gelen ağaçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fidanlığa gelen ağaçları saksılandırma çalışması yapan ekibe kolaylıklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, 'Kıymetli hemşehrilerim, belediyecilik faaliyetlerinde her mevsimin kendine özgü çalışmaları bulunmaktadır. 7/24 çalışan bir belediye olarak, sonbahar mevsimiyle birlikte özellikle park ve bahçelerimizdeki ekim-dikim alanlarında yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğümüz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çünkü mevsim gereği, kış gelmeden önce yeni gelen ağaçlarımızı ya da bir önceki yıldan hazırladığımız fidanlarımızı; parklarımızda, orta refüjlerde ve ağaçlandırma alanlarımızda yeniden toprakla buluşturma zamanı.

Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Bir yandan da gelecek yılın hazırlıklarını yapıyoruz. Bahar ayında dikeceğimiz ağaçlar ile saksılayıp büyüttüğümüz ve önümüzdeki bahara yetiştirmeyi hedeflediğimiz fidanlar üzerinde, ekiplerimiz şu anda kendi seramızda ve fidanlığımızda titizlikle çalışmaktadır. Amacımız; Kocasinan'ın her bölgesinde yeşil dokuyu hâkim kılmak ve ilçemizi daha yeşil, daha yaşanabilir bir hâle getirmektir. Bu vesileyle emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personelimizi tebrik ediyor; özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için mevsim itibarıyla en yoğun çalışma alanlarımızdan biri park ve bahçelerdir.' ifadelerine yer verdi.

Yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.