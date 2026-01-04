Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Beyazın Altında Saklı Destan' Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Medeniyetin değerlerini, manevi hazinelerini koruyarak gelecek nesillere aktarma ve gelecek nesilleri millî ve manevi değerlerimize göre yetiştirme gayesi güden Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla, vatana adanmışlığın abidesi olarak tarihe geçen Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenledi

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, vatan uğruna canlarını feda eden 75 bini aşkın Sarıkamış şehidi rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Program, Mehteran mini konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Sarıkamış Harekâtı'nı anlatan kısa video gösterimi ise salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış'ın bir yara olduğunu söyleyerek, aziz şehitleri anmak için burada toplandıklarını kaydetti. Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirilen alimler ve veliler şehri Kayseri'nin Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kayseri Lisesi'nin mezun veremeyen şehitlerin olduğu bir şehir olduğunu hatırlattı. Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağı'na sahip çıkacaklarını belirterek, İstiklal Marşı'nın 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhli duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?' dizesini, gençlerle birlikte okudu.

Başkan Büyükkılıç, Sarıkamış şehitlerini andığı konuşmasında, şunları söyledi: 'Bugün Kayseri'de, Anadolu'nun kadim bir şehrinde, ama kalbimizi Sarıkamış'a çevirerek bir aradayız. Beyazın altında kalan bir acıyı değil, beyazın altında saklı kalan bir destanı hafızalarımıza yeniden emanet etmek için toplandık. Sarıkamış; sadece bir askerî harekâtın adı değildir. Sarıkamış; bir milletin vatan için üşümeyi göze aldığı, ölümü değil, teslim olmayı reddettiği yerdir. O gün, eksi 39 derecede Mehmetçik yalnızca silah taşımıyordu. O gün Mehmetçik, milletin onurunu, bayrağın namusunu, istiklalin duasını omuzlarında taşıyordu. Üzerlerinde belki kalın paltolar yoktu ama yüreklerinde iman vardı. Ayaklarında sağlam çizmeler yoktu belki ama ardında bir milletin duası vardı. Ve işte bu yüzden, kar onların üzerine yağarken onlar tarihin üzerine yürüdüler. Sarıkamış'ta donan bedenler değil, dirilen bir ruh vardır. Sarıkamış'ta susan tüfekler değil, sonsuzluğa konuşan bir vatan sevgisi vardır. Bugün bizler, sıcak evlerimizde oturabiliyorsak, özgürce konuşabiliyorsak, bu ay yıldızlı bayrak göklerde dalgalanıyorsa, biliniz ki bunun bedeli Allahuekber Dağları'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'de canla ödenmiştir. Unutmayalım, unutturmayalım.'

Anma programında Sarıkamış temalı şiir dinletisi, müzik dinletisi ve 'Karın Beyaz Sessizliği' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Sarıkamış'ta yaşanan acı, fedakârlık ve kahramanlıkların sahneye taşındığı gösteriler izleyenleri derinden etkiledi.

Başkan Büyükkılıç'a programda, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları da eşlik etti.