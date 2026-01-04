Nevşehir genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası kent beyaz bir örtüyle kaplanırken Nevşehir Belediyesi bu durumu eğlenceli bir hale getirerek dev bir kardan adam yaptı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde karın güzelliklerini ön plana çıkarmak için özel olarak oluşturulan Kardan Adam Eğlencesine yüzlerce aile katılırken soğuk havaya rağmen unutulmaz anılar bıraktı.

Niğde yolu Mostar Köprüsü girişi Kapadokya Gösteri Havuzu önünde düzenlenen eğlence de aileler çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılıp kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılanlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıcak salep ikramı yapıldı.

Beyaz örtünün zarafetini paylaşmak ve vatandaşlara keyifli anlar yaşatmak amacıyla dört buçuk metre boyunda ve yaklaşık 30 ton kar kullanılarak oluşturulan Dev Kardan Adam misafirlerinden yoğun ilgi gördü.

Nevşehir Kalesi, Kayaşehir ve Kahveci Dağı manzarasının altında sıcak salep ve müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri kardan adam ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehrin bütün kesimlerini kapsayan etkinlikleri ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan ve her kesimden büyük takdir toplayan Belediye Başkanı Rasim Arı, ailelerin ve çocukların eğlencesine ortak oldu.