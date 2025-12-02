İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda Genç İzmirim Kart dönemini başlattı. 7 yaştan itibaren ve 26 yaşından gün almamış bireyler, öğrenci belgesi zorunluluğu olmaksızın indirimli tarifeden yararlanmaya başladı. Yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte 'Genç İzmirim Kart' dönemini başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda, artık 7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış bireyler öğrenci belgesi olmaksızın 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' kullanmaya başladı.

'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan 'öğrenci' ibareleri 'genç' olarak değişti. Tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak yenilendi ve gençler artık toplu ulaşımdan indirimli faydalanmaya başladı.

Genç İzmirim Kart uygulaması, gençleri de mutlu etti. Liseden geçen yıl mezun olan Servan Tutuş, 'Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Her gün kütüphaneye gitmek zorundayım. Mezun olduktan sonra öğrenci kartım iptal oldu. Tam kart bütçemizi zorluyordu. Genç İzmirim Kart uygulaması ile tanıştım, bütçemi rahatlatacak' şeklinde konuştu. Mezun olduktan sonra ulaşım ödemesinin iki katına çıktığını söyleyen Baran Taylan, 'Maddi olarak zorlanıyordum. Bu uygulama büyük oranda tasarruf sağlayacak. Bu ayı refah içinde geçireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bunu sağladıkları için teşekkür ederim' dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler ellerinde öğrenci kartları varsa kartlarını genç tarifeli olarak kullanmaya devam edebilecek. 26 yaşından gün almış kişiler ise ellerindeki öğrenci kartlarını kişiselleştirilmiş tam kart olarak kullanmaya devam edecek. 7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış öğrenci kartı bulunmayan kişiler İzmirim Kart Merkezleri'nden başvurarak 170 TL karşılığı kart temin edebiliyor. Ayrıca İzmirim Kart mobil uygulama üzerinden online başvuru yapılabiliyor. Bu şekilde kartları kargo yoluyla (kargo ücretini ödeyerek) adresine gönderilecek. Şu an sistemde var olan öğrenci kartına verilen hakların tümü genç tarifede de geçerli olacak. Genç Tarife'de abonman uygulaması da devam edecek.