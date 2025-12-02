Üç ayrı bakanlık tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme; coğrafi çitleme uygulamasının tanımlanması, izin sürelerinin güncellenmesi, veri paylaşım şartlarının genişletilmesi ve e-skuter işletmecilerine yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından 'ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ortak düzenleme ile veri paylaşımı, hız sınırları, izin süreleri ve teknik şartlara ilişkin hükümler yenilendi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ibaresi güncel adı olan 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak yenilendi. Ayrıca 'coğrafi çitleme' kavramı mevzuata ilk kez eklenerek, belirli alanlara girişlerin yazılım yoluyla sınırlandırılması resmen tanımlandı.

VERİ PAYLAŞIMI VE KONUM TAKİBİ SIKILAŞTIRILDI

Yetki belgesi sahiplerinin, e-skuterlerin seri numarası ve konum verilerini U-Net sistemine aktarma yükümlülükleri genişletildi. Buna göre; sürüş sırasında konum verisi 3 dakikalık periyotlarla, sürüş bitiminde en geç 10 dakika içinde, sürüş dışında her konum değişikliğinde anlık olarak U-Net'e iletilecek. Bu veriler belediyeler, Emniyet, Jandarma ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılacak.

COĞRAFİ ÇİTLEME ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeyle işletmeciler, UKOME veya trafik komisyonlarının belirlediği hız sınırları ve yasak bölgelere göre otomatik coğrafi çitleme uygulamakla yükümlü oldu.

Yasak bölgeye yaklaşan sürücü sesli olarak uyarılacak. Yasak bölgeye girilirse hız kademeli olarak 6 km/s'e düşecek. Devrilme uyarısı alınırsa kullanıcıyla mobil uygulama üzerinden iletişim kurulacak ve gerekirse olay kaza kaydına işlenecek.

İZİN SÜRELERİ VE FAALİYET SONLANDIRMA KURALLARI GÜNCELLENDİ

E-skuter işletmecilerine verilen izinlerin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Süre dolduğunda yeni başvuru yapılmaması halinde, harç ödenmesi koşuluyla izin 1 yıl daha otomatik uzatılabilecek. İşletmecilerin faaliyetlerini kısmen veya tamamen sonlandırmaları durumunda, bunu ilgili mercilere yazılı olarak bildirmeleri zorunlu hale getirildi.

Bu arada çağrı merkezi ve mobil uygulama kriterleri genişletildi

İşletmeciler artık; 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezi veya destek uygulaması, e-skuter konumu, şarj seviyesi, tahmini menzil, ücretlendirme ve park yasak alanlarını gösteren harita tabanlı arayüz, kullanıcı güvenlik bilgilendirmesi (kask, ekipman, kurallar vb.) sunmak zorunda olacak. Ayrıca mobil uygulamalarda karbon ayak izi karşılaştırması da gösterilecek.

E-skuterlerin en az yüzde 30'unun TSE tarafından belgelendirilen işletmelerden temin edilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca kullanıma sunulan araçların en az yüzde 20 şarj seviyesinde olması şartı getirildi.

Bazı hükümler için geçiş süresi tanınırken; yerli üretim şartı (16/14. fıkra) 1 Temmuz 2026'ya kadar uygulanmayacak. Coğrafi çitleme ve bazı teknik yükümlülüklere ilişkin hükümler ise 6 ay süreyle ertelendi.

