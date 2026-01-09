Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde personelin gönüllü katılımıyla kurulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, olası afet durumlarında hızlı hareket edebilmek amacıyla eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent vizyonu doğrultusunda, BAM başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin eğitim ve hazırlık faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı'nda 'İple Kurtarma Sistemleri ve Arama-Kurtarma eğitimi' alan ekipler, uzman eğitmenler eşliğinde tavana asılı halatlara güvenlik ekipmanlarını kullanarak tırmandı.

Yüksekten erişim, dar alanlara giriş, dikey kurtarma ve zorlu koşullarda güvenli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimde, teorik ve pratik bilgiler verildi. Eğitimde, personelin kişisel güvenliği, ekipman kullanımı, düğüm teknikleri, ip sistemleri ve koordineli kurtarma senaryoları uygulandı.

