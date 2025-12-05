Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 'Gonca Efeleri' adıyla oluşturduğu halk oyunları topluluğu Cumhurbaşkanlığı'ndan özel davet aldı. 12 öğrenciden oluşan Gonca halk oyunları ekibi, zeybek performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı-Dünya Engelliler Buluşması 2025' programına davet edildi.

Ankara'daki AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve farklı illerden gelen özel bireylerin yeteneklerini sergilediği programda Gonca'nın 12 öğrencisinden oluşan halk oyunları ekibi büyük ilgi topladı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

BÜYÜKAKIN: HEPİMİZE İLHAM VERDİLER

Sosyal medya hesabından Gonca'nın efelerini tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Cumhurbaşkanımızın bizzat tebrik ettiği bu güzel evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Engelleri aşan yürekleriyle hepimize ilham verdiler' dedi.

Merkezde 7 aydır sürdürülen 'Sanatta Ben de Varım' projesi kapsamında hazırlanan zeybek gösterisi daha önce Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan tam not almıştı. Performansın bu kez Cumhurbaşkanlığı tarafından davet alarak Ankara'da sahnelenmesi, merkezin çalışmalarının ulusal düzeyde görünürlük kazandığını gösterdi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin erken çocukluktan yetişkin yaşa uzanan geniş bir yelpazede yaşam kalitesini artırmayı, bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve toplumsal hayata aktif katılım sağlamayı amaçlayan eğitim ve sosyal gelişim programları yürütüyor. Zeybek ekibinin başarısı da bu bütüncül yaklaşımın en somut örneklerinden biri oldu.