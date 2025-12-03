Türkiye'de ALS farkındalığını artıran ve hastalara ulusal ve uluslararası ölçekte destek sağlayan Dr. Alper Kaya, Kanada'da düzenlenen törenle Uluslararası ALS Dernekleri İttifakı tarafından 'İnsani Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - ALS-MNH Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Kaya, uluslararası alanda ALS hastalarına ve ailelerine yönelik çalışmalarıyla takdir topladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen törende, ödül Kaya tarafından canlı bağlantı ile kabul edildi.

1992'de kurulan Uluslararası ALS/MND Dernekleri İttifakı, 45 üye kuruluş ile ALS hastalarına küresel ölçekte destek sağlıyor. Türkiye, 2007'den bu yana ittifakın resmi üyesi olarak yer alıyor. Bu yıl, ALS ile yaşayan bireylerin yaşamını iyileştirme yolundaki katkıları nedeniyle ödül Dr. Kaya'ya verildi.

KİŞİSEL MÜCADELESİNİ TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Dr. Kaya, 1990 yılında ALS teşhisi almasının ardından kişisel yaşam mücadelesini toplumsal faydaya dönüştürdü. Göz hastalıkları uzmanı olan Kaya, klinik deneyimini hasta farkındalığı ve savunuculuk çalışmalarına taşıdı. Türkiye'nin ilk kapsamlı ALS veri tabanı olan 'Türkiye ALS Konsorsiyumu'nu kuran Kaya, hastaların bilimsel çalışmalara erişimini sağladı. Ayrıca, 2019'da TBMM'de ALS ve nadir hastalıklar için araştırma komisyonu kurulmasına öncülük etti.

2014'te Türkiye'de gerçekleştirilen Buz Kovası Kampanyası ile 400 bin dolar bağış toplanmasını sağlayan Kaya, Şubat 2023'teki deprem felaketinde 11 ildeki 700'e yakın ALS hastasına ulaşmak için ulusal ve uluslararası koordinasyon yürüttü.

TEKNOLOJİ VE SANATLA ENGELLERİ AŞTI

Yardımcı teknolojilerin Türkiye'de erken kullanımının öncülerinden olan Kaya, EyeHarp dijital müzik sistemi ile dünyada ilk canlı performanslardan birini gerçekleştirdi. Kendi geliştirdiği OnScreenKeys sanal klavye ile yazı yazan Kaya, web sitesi ve danışmanlık çalışmalarıyla uluslararası hastalara rehberlik ediyor.

Ödül konuşmasında Dr. Kaya, 'Bu ödül benim değil; insanlık ve mücadele ruhunu paylaşan herkesindir. Gelin, ALS'nin bir kader olmaktan çıktığı bir geleceği birlikte inşa edelim' ifadelerini kullandı.

Dr. Alper Kaya, 1961 Van doğumlu olup İzmir'de eğitimini tamamladı. 1984'te Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, dört yıl Anadolu'da hekimlik yaptı. Çukurova Üniversitesi'nde göz hastalıkları uzmanlığını tamamlayan Kaya, Urla Devlet Hastanesi'nde görev yaptı.

1990'da ALS teşhisi alan Kaya, 2004'te solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım süreci geçirdi ve ventilatöre bağlı yaşamaya başladı. Kendi geliştirdiği yazılımla bilgisayar kullanabilen Kaya, müzikle uğraştı; Yeni Türkü başta olmak üzere birçok grupla çalıştı. 'İşaret Parmağım' adlı kitabı ve 'Dört Duvar Bir Pencere' belgeseli ödüller aldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaya, aynı zamanda uluslararası ALS kuruluşlarında yönetim ve danışmanlık görevleri yürütüyor.