TFF 2. Lig’de bu sezon ilk kez mücadele eden Gebzespor, ikinci maçında Aliağa FK’yı 59. dakikada Batuhan Altıntaş’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. Mor-beyazlı ekibin bu önemli galibiyetinde, tribünleri dolduran binlerce Gebzeli taraftarın coşkusunun yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün güçlü desteği öne çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Maç öncesinde hem taraftarlarla hem de futbolcularla buluşan Başkan Büyükgöz, tribünleri selamlayarak yaptığı konuşmada, “Sizlerin desteğiyle Gebzespor’umuz inşallah bir üst lige çıkacak. Gebze’miz ve Gebze insanı her şeyin en iyisine layık.” dedi. Taraftarlar da Başkan Büyükgöz’e “Büyük Başkan” tezahüratlarıyla karşılık verdi.

Soyunma odasına giderek futbolcularla da bir araya gelen Büyükgöz, “Sizlere canı gönülden inanıyoruz. En iyi sonucu alacağınızdan şüphem yok. Gebzespor bizim gururumuz ve her zaman yanınızdayız.” sözleriyle takıma moral verdi.

Karşılaşmayı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve ilçe protokolü de izledi.