Sakarya Büyükşehir'in başarılı karate sporcusu Zümra Rezzan İm, 5 Eylül’de Avusturya’da düzenlenecek Uluslararası Seri A Karate Şampiyonası’nda Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak. Başarılı sporcu Avusturya'dan altın madalyayla dönmek istiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak.

5 Eylül’de Avusturya’nın Salzburg şehrinde düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya’nın gururu olan Rezzan, Fransa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak ülkesine ve şehrine altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “5 Eylül tarihinde Avusturya’da düzenlenecek Uluslararası Seri A Karate Şampiyonasına katılacak sporcumuz Zümra Rezzan İm’e başarılar diliyor, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.