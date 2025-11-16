Gebze Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların vakitlerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde 'Harika Kanatlar Dünya Turu' adlı çocuk sineması gösterimini gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gösterime büyük ilgi gösteren minikler salonu doldururken, etkinlik boyunca keyif dolu ve unutulmaz anlar yaşadı. Sinemadan önce çocuklarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, onların heyecanına ortak oldu. Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, doğum günü olan çocukların doğum günlerini kutlayarak kendilerine küçük hediyeler takdim etti.

'SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ'

'Sevgili çocuklar, ara tatilinizi dolu dolu geçirmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin yüzündeki gülümseme bizim için en büyük mutluluk. Bugün burada hem eğlenecek hem de güzel bir anı biriktireceksiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz; bu şehir sizin enerjinizle daha da güzelleşiyor. Doğum günü olan yavrularımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Hepinize keyifli bir gösterim diliyorum.'