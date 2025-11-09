Gebze Belediyesi tarafından başlatılan 'Gebze'den Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemeleri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - AFAD koordinesinde hazırlanan 10 tır dolusu gıda ve temel ihtiyaç ürünü, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediyesi Başkan Vekili Seyhan Dönmez, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, törende yaptığı konuşmada kampanyanın manevi yönüne dikkat çekerek, 'Gebze'den Gazze'ye gönderdiğimiz bu tırlar sadece gıda değil, aynı zamanda kardeşliğimizi, umudumuzu ve dualarımızı da taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'ZALİM HER YERDE AYNI, MAZLUM HER YERDE AYNI'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yardımların Gazze halkına ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek dayanışma mesajı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı'nın destekleriyle bu yardım tırlarını Gazze'ye gönderdiklerini belirten Büyükgöz, 'Dünyanın dört bir yanında zulüm var. Zalim her yerde aynı zalim, mazlum her yerde aynı mazlum. Biz de bu zulüm karşısında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim bu iyilik kervanında emeği geçen herkesten razı olsun.' dedi. Başkan Büyükgöz, konuşmasında son günlerde yaşanan acı olaylara da değinerek, 'Bir çalışanımızı ve çok sayıda vatandaşımızı elim kazalarda kaybettik. Dilovası'ndaki patlamada hayatını kaybeden altı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten imtihanımız zor' ifadelerini kullandı.

HASAN SOBA: 'GAZZE, KELİMELERİN ANLAMINI YİTİRDİĞİ BİR YER'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, 'Gazze, sözlerin tükendiği, kelimelerin anlamını yitirdiği bir yer. Eğer ümmet olarak birlik olabilseydik, bugün bu acılar yaşanmazdı. Bosna'yı, Suriye'yi, Mısır'ı unutmamalıyız. Zalim İsrail'in zulmü karşısında Gazze halkının yanında olmak insanlık görevimizdir.' dedi.

Konuşmalar sonrasında yapılan dualarla, 10 tır dolusu yardım malzemesi Gazze'ye uğurlandı. Vatandaşlar, konvoyun hareketi sırasında 'Gazze yalnız değildir' mesajı verdi.