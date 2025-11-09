Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, laboratuvar denetçilerinde idari para cezalarının 5 yıllık takibinde esas tarih, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'nün ceza verdiği gün olarak belirlenirken, belirsizlikler önlendi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile 14 Mart 2023 tarihli orijinal tebliğin 10. maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Buna göre, Laboratuvar kuruluşlarına üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç idari para cezası uygulanmasına neden olan denetçi mühendisler ve teknik personel için, 4708 sayılı Kanun'un 8/13. fıkrası uyarınca, cezanın son 5 takvim yılı içinde kalıp kalmadığının tespiti, İl Müdürü'nün ceza verdiği tarih esas alınarak yapılacak.

Böylelikle cezaların takibinde ve personel/laboratuvar yükümlülüklerinde belirsizlikler giderilirken, denetim süreçleri netleşecek.