Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçenin kültürel mirasını sanatla buluşturan özel bir etkinliğe imza attı. GESMEK kursiyerleri, tarihi su dolabı yapısının içinde düzenlenen ebru çalışmasında bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Tarihi atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerler, hem geleneksel ebru sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu hem de geçmişin izleriyle örülü mekânda sanat üretmenin keyfini yaşadı. Su dolabının özgün mimarisi ve tarihi dokusu, etkinliğe farklı bir ruh kattı.

Gebze Belediyesi yetkilileri, bu tür çalışmalarla hem kültürel değerlerin yaşatıldığını hem de vatandaşların sanatla iç içe etkinliklere katılımının artırıldığını ifade etti. Etkinliğe katılan kursiyerler ise tarihi bir mekânda sanat üretmenin kendileri için büyük bir motivasyon ve ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.