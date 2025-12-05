Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği güvenli park sayısı 43'e ulaştı. Son olarak Osmaniye Mahalle Muhtarlığı arkasındaki parkta kurulan kameralar devreye alınarak parkın 7/24 takibi başladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamasının önemli adımlarından birini olan Güvenli Parklara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen uygulama ile İnegöl'de parklar daha güvenli hale gelirken, 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenen kamu alanlarında vandalizmin de önüne geçiliyor. Çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri, park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park uygulamaları kapsamında bugüne kadar toplamda 43 park kameralarla donatıldı.

MAHALLE BULUŞMASINDA VATANDAŞLAR TALEP ETTİ

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılından itibaren her yıl düzenli olarak belirli sayıda parkta yapılan uygulamaya, son olarak Osmaniye Mahalle Muhtarlığı arkasında bulunan çocuk oyun alanı da dahil edildi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği mahalle buluşmasında vatandaşların talep ettiği çalışma sonucunda yapılan güvenli park uygulamasının tamamlanmasının ardından, Belediye Başkanı Alper Taban da parkı ziyaret etti.

PARKLAR 7/24 GÖZETİM ALTINDA

Burada yapılan inceleme sırasında güvenli park uygulamalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Alper Taban, 'Osmaniye Mahallemizde muhtarlığımızın arkasındaki parkta güvenli park uygulaması gerçekleştirdik. Bugün de çalışmanın tamamlanmış halini bir görelim istedik. Burada biz Haziran ayında bir mahalle buluşması yapmıştık. Mahalle sakinlerimizden de bize özellikle hemen muhtarlığımızın arkasındaki parkta kameralar kurulmasını, görüşü kapatan bitkilerin budanması gibi talepleri oldu. Arkadaşlarımız gerekli gözlemlerini yaptı. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz de güvenli park çalışmasını tamamlamış oldu. Güvenli Park uygulaması kapsamında zaten yeni yaptığımız parklarda kamera altyapılarını hazırlayarak kameraları doğrudan devreye alıyoruz. Eski parklarda da zamanla gelen talepleri de dikkate alarak kamera kurulma gerekliliği varsa bu uygulamayı yapıyoruz. Akıllı yazılımlarla da bu görüntüleri İzleme ve Değerlendirme Merkezimize aktararak orada 7/24 esaslı olarak izliyoruz. Bu parkımızda da bu uygulamamız tamamlanmış oldu. İnegöl'ümüzde şu an güvenli park sayımız 43'e ulaştı. Bunları geçen dönemden bu yana uygulamaya devam ediyoruz ve her yıl 10 dolayında parkımızı sisteme dahil ediyoruz' dedi.

Parkların çocuklar ve vatandaşlar için güvenli yerler olmasını istediklerinin altını çizen Başkan Taban, 'Bizler buralarda oturan, bu parklardan istifade eden vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde kullanmasını istiyoruz. Burada bu ortamı bozan, zarar veren, rahatsızlık oluşturan birileri olduğunda hem vatandaşlarımızın görüp bizlere iletmesini istiyoruz hem de bizler de izleme ve değerlendirme merkezinden tespit ederek buraları anlık olarak takip ediyoruz. Tespit edilen olumsuzlukları yazılım sistemi doğrudan raporluyor ve zabıtamız olay yerine intikal ediyor. Ancak biz özellikle vatandaşlarımızın da gören göz olmasını istiyoruz. 153 ve WhatsApp hatlarımıza gelen bildirimlere anlık olarak müdahale ediyoruz' diye konuştu.

ENGELLİ ŞARJ İSTASYONLARININ BAKIM VE MODERNİZASYONU YAPILDI

Açıklamasında bu hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlandığını da hatırlatan Başkan Taban, 'Bununla ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bu noktada şehrimizde bulunan 4 adet engelli şarj istasyonlarının bakım ve modernizasyonunu gerçekleştirdi. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bu noktaların sayısını arttırmak adına da çalışmalarımız sürüyor' dedi.