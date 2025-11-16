Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Mehmet H. Doğan Ödül Töreni'nde, şiir eleştirisi alanındaki çalışmalar ödüllendirilecek. Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan anısına düzenlenen törende, altı önemli şair de kendi seslerinden şiirlerini sunacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Türk edebiyatına katkı sunan etkinliklerini sürdürüyor. Çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan'ın anısını yaşatmak ve Türkçe yayımlanmış şiir eleştirilerini görünür kılmak amacıyla düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödül Töreni, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 19.00'da Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2017 yılından bugüne 9 senedir düzenlenen ödüller için bu yıl da titiz bir ön çalışma yürütüldü. Metin Celal'in jüri başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu yer aldı.

Kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 'Metapolitika' isimli kitabıyla Ersun Çıplak, 2025 yılı Mehmet H. Doğan Ödülü'nün kazananı oldu. Bu yıl ödüllerde jüri üyelerini kararıyla ilk defa Jüri Özel Ödülü de verilecek. Ödüller, Salı günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödül töreninin ardından jüri başkanı Mehmet Celal, birincilik ödülü sahibi Ersun Çıplak ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Gecede ayrıca 'Sesli Şiir Antolojisi' bölümü de yer alacak. Orhan Alkaya, Müesser Yeniay, Ömer Erdem, Bengü Özsoy, Bülent Elitok ve Deniz Durukan, Trio Aurora'nın müzikleri eşliğinde kendi seslerinden şiirlerini okuyacaklar. Bu kayıtlar, daha sonra Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi arşivine de eklenecek.

Mehmet H. Doğan Ödülleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Kentleri güzelleştiren binalar değil, o binaların içindeki hikayelerdir. Şehirleri onaran şey asfalt değil, şairlerin sesidir. Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer'idir. Emeğiyle, katkısıyla, sözüyle bu sesi yükselten herkese teşekkür ediyorum' dedi.