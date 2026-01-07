Kirazpınar Sağlık Ocağı çalışanları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti. Ziyarette, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik iş birliğinin önemi vurgulandı. Başkan Büyükgöz, sağlık çalışanlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Kirazpınar Sağlık Ocağı'nda görev yapan sağlık çalışanları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve nitelikli hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alınırken, yerel yönetim ile sağlık camiası arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Başkan Zinnur Büyükgöz, nazik ziyaretleri dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kaliteli ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi adına sağlık camiasıyla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.