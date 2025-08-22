Gebze Belediyesi’nin yaz akşamlarını renklendiren ve mahalleleri adeta açık hava sinema salonuna dönüştüren “Mahallemde Sinema Var” etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Mahalle meydanları ve okul bahçelerinde kurulan dev ekranlarda bu yıl çocukların favori yapımlarından Rafadan Tayfa: Hayrimatör filmi izleyicilerle buluşuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mahalleler açık hava sinema salonuna dönüştü.

Etkinlik alanlarında bir araya gelen yüzlerce çocuk ve aile, gösterim öncesinde sahne alan animatörler eşliğinde eğlenceli oyunlar ve şovlarla keyifli anlar yaşıyor. Patlamış mısır ikramıyla tamamlanan programlar, miniklere gerçek bir sinema deneyimi sunuyor.

Yenikent Mahallesi’nde başlayan etkinlikler, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Köşklüçeşme, Sultan Orhan ve Beylikbağı mahallelerinde büyük ilgiyle sürdü.

Önümüzdeki günlerde ise Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Ulus, İstasyon, Kirazpınar, Mollafenari, Arapçeşme, Hacıhalil, Mustafa Paşa, İnönü, Gaziler, Barış, Yavuz Selim, Hürriyet, Mevlana, Güzeller, Adem Yavuz ve Kargalı mahallelerinde çocuklar ve aileler sinema keyfini yaşamaya devam edecek.

Dev ekranda film izleme şansı bulan çocuklar, animatör gösterileriyle doyasıya eğlenirken, aileler de bu etkinliklerin çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirmelerini sağladığını belirtti. Gebze Belediyesi’nin düzenlediği bu yaz etkinlikleri, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.