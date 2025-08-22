Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü’nü ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunu vurgulayan Bolat, lojistik hizmet ihracatında dünya 10’luğunu güçlendirecek yeni yol haritasını değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü’nde sektör temsilcileriyle buluşarak Türkiye’nin lojistik ve ticaret hedeflerini masaya yatırdı.

Bakan Bolat, üssün Orta Koridor ve Kalkınma Yolu üzerindeki konumu ile Avrupa’ya açılan kapı olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bolat, “Ankara Lojistik Üssü, Türkiye’nin küresel ticaret bağlantısı ve ulaştırma politikası açısından merkezi bir rol oynuyor. Ulusal ve uluslararası nakliyecilik altyapısı ile ihracatçılarımıza ve firmalarımıza büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Üs, Türkiye’nin ürettiği ürünlerin küresel pazarlara ulaşmasında kritik bir katkı sağlıyor.

“Türkiye Yüzyılını Ticaretin Yüzyılı yapma” vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolarla dünya 10’uncusu olduğunu belirten Bolat, bu konumu daha da güçlendirmek için sektör temsilcileriyle yeni yol haritaları oluşturduklarını ifade etti.