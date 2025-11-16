Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda 19-K numaralı hat yeniden güncellenerek hizmete alınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hatlarında vatandaşların istek ve önerilerini dikkate alarak yeni bir düzenlemeye gitti. 19-K numaralı hat yapılan değerlendirmeler sonrası yeniden aktif hale getirildi. Sakarya Park ile Kampüs arasında çalışacak 19-K hattı, 17 Kasım Pazartesi gününden itibaren yolcu taşımaya başlayacak. Hat bilgilerine SAKUS üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

19-K PAZARTESİ SEFERLERİNE BAŞLIYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelerde, vatandaşların yoğun talebi üzerine 19-K hattının Sakarya Park ile Kampüs arasında aynı güzergâhıyla yeniden oluşturulduğu ifade edildi. Ulaşım Dairesi, 19-E hattının mevcut güzergâhında hizmete devam edeceğini, 19-K hattının ise şehir içi ulaşımına ek bir alternatif sunacağını belirtti.

19-K hattındaki düzenlemeler 17 Kasım Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Hat saatleri ve güzergâh bilgilerine SAKUS üzerinden kolaylıkla erişilebilecek.