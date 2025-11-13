Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Kalede ve sahil hattında yapımı devam eden yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Eskihisar Kalesi çevresinde peyzaj, parklanma ve seyir alanlarının yanı sıra kaleden sahile kadar uzanacak yeni yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar'ın Gebze'nin en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini belirterek şunları söyledi:

'Eskihisar, tarihimizin ve doğamızın iç içe geçtiği nadir güzellikte bir bölge. Burada vatandaşlarımızın hem yürüyüş yapabileceği hem de bisikletle keyifli vakit geçirebileceği bir rota oluşturuyoruz. Denizin, doğanın ve tarihin kalbine uzanan bu yürüyüş ve bisiklet yolu tamamlandığında, Gebze'mizin sahil bölgesi çok daha canlı ve çekici bir hale gelecek.'

ESKİHİSAR'A 54 ARAÇLIK YENİ OTOPARK

Başkan Büyükgöz, incelemeleri kapsamında ayrıca Eskihisar Millet Bahçesi girişine yapılan 54 araçlık otopark alanındaki çalışmaları da yerinde inceledi. Vatandaşların sahile daha kolay ulaşabilmesi için otopark alanlarını da genişlettiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, amaçlarının Eskihisar'ı hem Gebzelilerin, hem de çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı haline getirmek olduuğnu söyledi.