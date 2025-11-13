Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir ilçesinde yürüttüğü altyapı ve yol çalışmalarıyla ilçenin yollarını güvenli ve konforlu hale getirdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki altyapı ve yol yatırımlarını Arapgir ilçesinde de sürdürdü. İlçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 5 kilometrelik sıcak asfalt serimi, 3 bin 800 metreküp taş duvar imalatı ve iki adet menfez çalışması tamamlandı.

Yapılan çalışmalar sayesinde Arapgir ilçe merkezi ve çevresindeki yollar hem güvenli hem de konforlu bir yapıya kavuştu. Uzun yıllardır bozuk olan yol ve çevre düzeni, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu.

AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ali Fikri Konukcu, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Yaklaşık 15 yıldır esnaflarımız ve vatandaşlarımız için büyük sıkıntıya yol açan Arapgir çarşı merkezi yolumuz, Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin çalışmaları sayesinde modern bir görünüme kavuştu. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi elini üzerimizden hiç çekmedi, hizmetlerin devam edeceğine inanıyoruz' dedi.

Arapgir Muhtarlar Dernek Başkanı Özgür Çataltaş ise, ilçede yürütülen çalışmaların önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, 'Doğalgaz çalışmaları sonrası merkezimizde ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Büyükşehir Belediyemiz bu sorunları çözüme kavuşturdu. İlçe merkezimiz artık bu sıkıntılardan kurtuluyor. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e teşekkür ediyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizde de çalışmalar program dahilinde sürecektir' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde olduğu gibi Arapgir'de de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için altyapı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.