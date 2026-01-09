Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu geçtiğini bildirdi.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kaledibi Sosyal Tesislerinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi nedeniyle yurt dışı gezileri için en çok tercih edilen kara hudut kapıları arasında yer aldığını söyledi.

Sınır kapısında 2025'te yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,33 azalarak 5 milyon 42 bin olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ergün, 2024'te ise bu rakamın 5 milyon 555 bin olduğunu anımsattı.

Ergün, 2025 yılında araç giriş ve çıkış işlemlerinin de yüzde 6,6 azaldığını ve 2024'te 792 bin olan araç geçiş sayısının 740 bine gerilediğini söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatın ise yüzde 4 artışla 1774 milyar dolara ulaştığını vurgu yapan Ergün, 'Gümrüğümüzde de kaçakçılıkla mücadelemizde titizlikle devam ediyor. 588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün yakalandı. Bunun yanı sıra, sınır kapısında 1 bin 251 milyon 739 lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir' diye konuştu.

Ergün, kamuoyunda tartışılan ve konuşulan 400 yataklı hastane yapım işinde de yer tahsisinin yapılarak çalışmalara kısa süre içinde başlanacağını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün, 31 Aralık'ta Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 'Arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşmıştık. Çığ altındaki 1 vatandaşımızın arama çalışmalarına bölgede yüksek çığ riski nedeniyle ara vermek zorunda aldık. Şartlar oluştuğunda arama çalışmalarımız devam edecek' ifadelerine yer verdi.