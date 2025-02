Zerrin EERDOĞAN (GAZİANTEP) - Son dönemlerin en kapsamlı deprem sempozyumu olan “Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu” Gaziantep’te başladı. Sempozyumun açılış konuşmalarında, depremlerin afete dönüşmesini önlemenin mümkün olduğu belirtilerek, “Bundan böyle deprem sonrası kaybettiğimiz canları anmak istemiyoruz. Depremlerin felakete dönüşmesini önlemek için harekete geçmek ve insanlarımızı yaşatmak istiyoruz” mesajı verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen son dönemlerin en kapsamlı sempozyumu olan “Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu” açılış konuşmaları ile başladı. Sempozyuma, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Milletvekili Melih Meriç, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belediye Başkan Vekilleri, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GTO Başkan Vekili Taner Özdurak ile diğer Oda ve STK’ların başkanları, deprem konusunda uzman olan akademisyenler ve İnşat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticileri ile Şube başkanları ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

VALİ ÇEBER: İMO GAZİANTEP ŞUBESİNİ KUTLUYORUM

Deprem Sempozyumu, 6 Şubat Depremlerinin yol açtığı hasarı ve can kayıplarını anlatan bir video gösterisi ile başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremlerin ve depreme hazırlık sürecinin herkesin sorunu olduğunu belirttikten sonra, depremlerde meydana gelen can kayıplarından herkesin sorumlu olduğunu ifade etti. Vali Çeber, “Öncelikle İMO Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez ve yönetim kurulunu kutluyorum. Depremi unutturmamak, depreme dirençli kentler oluşturmak için büyük çaba gösteriyorlar. Böylesine kapsamlı, dolu dolu bir sempozyum hazırladıkları için de teşekkür ediyorum. Bizler artık suçlu aramadan çözüme odaklanmalıyız. Çünkü hepimiz suçluyuz. Burada bir mesleği ya da kamuyu suçlamak doğru olmayacaktır. İnşaat mühendisi ya da malzeme satan veya o inşaatta çalışan ustabaşı ne kadar suçlu ise bizler de aynı şekilde suçluyuz. Afetlerdeki can kayıplarının önüne geçmek için çözüm üretmek zorundayız. Bu anlamda sempozyumun önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Buradan çıkacak sonuç bildirgesi raflarda kalmayacak ve hayat geçirilecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

GÜÇYETMEZ: DEPREMLERE KARŞI ÇARESİZ DEĞİLİZ

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, depremlerin afete dönüşmesini engellemenin mümkün olduğunu belirterek, “Depremler olmaya devam edecektir. Eğer depreme dirençli şehirler oluşturamazsak yine can kayıpları olacak, yine biz onları anacağız. Ancak depremin afete dönüşmesini önlemek bizim elimizde. Bilimin ve tekniğin yolundan gidersek, kurallara uyarsak depremlerdeki can kayıpları da olmayacak ya da minimuma inecektir. Artık can kayıplarını anmayı değil yaşatmayı istiyoruz. Bunun için harekete geçmek gerek. Çare bellidir. Hep birlikte hareket geçerek şehrimizi depreme hazırlamalıyız” şeklinde konuştu.

MERİÇ: DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, deprem konusunun siyaset üstü bir konu olduğuna dikkat çekti. Meriç, deprem sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarındaki çelişkilere de vurgu yaparken, “Mühendis binayı kurallar göre yapıyor. Ancak daha sonra kullanıcılar kolon kesiyor, binada projeye aykırı tadilat yapıyor ama bunun sorumlusu mühendis oluyor. Be nedenle günah keçisi ilan edilen ve bugün cezaevinde tutulan meslektaşlarımız var. Mühendisin yaptığı binadan ömür boyu sorumlu olması hakkaniyetli bir karar değildir” dedi.

KONUKOĞLU: HER TÜRLÜ DESTEK VE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da, Gaziantep’in depremlere dirençli bir kent haline getirilmesi için her türlü desteği vermeye ve işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti. Konukoğlu, inşaatların yapım süreci ve sonrasında kurallara uymanın önemine vurgu yaptı. GTO Başkan Vekili Taner Özdurak da, depremin yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarına dikkat çekerken, “Bazen maddi kayıplarla büyüttüğümüz binalar bizim ve ailelerimizin mezarı oluyor. Bir daha böyle acıları yaşamamak için harekete geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

PROF. DR. CANBAY: HEDEFİMİZ SIFIR CAN KAYBI OLMALIDIR

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay da açılışta yaptığı konuşmada; yönetmeliklerin eksik olmadığını, ancak uygulamada büyük eksiklikler yaşandığını ifade etti. Prof. Dr. Canbay, “En büyük eksiklik kabul etmesi zor ama ahlak ve etik ilkelerine yeterince bağlı kalınmamasıdır. İnşaat mühendisliği eğitiminde kalite artırılmalı, yetkin mühendislik sistemi getirilerek, projeyi hazırlayan, kontrol eden ve imal eden kişilerin mesleki yeterliliğini kanıtlaması sağlanmalıdır. Hal çok yetersiz, hatalı ve felakete sebep olabilecek projeler üretilmektedir. Müteahhitlik müessesesi sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Yapı denetim sistemi sadece bir formalite olmaktan çıkarılmalı, etkili bir yaptırım gücüne sahip olmalıdır. Zira felaketin bir diğer sebebi de inşaat aşamasıdır. İmara açılacak alanlar ve kat yüksekliği belirlenirken sadece ekonomik kaygılar değil kamu yararı gözetilmelidir. Unutmamalıyız ki, sıfır can kaybı erişilmez bir ideal değil, ulaşılması gereken kesin bir hedef olmalıdır” diye konuştu.

Şubat 2023 Depremlerinin Yeniden Gündeme Getirdikleri; Riskler, Önlemler ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyumun açılışında ayrıca, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna da yaptıkları konuşmalarla, kurallara uymanın ve depremlere hazırlığın önemine vurgu yaptılar.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde iki gün devam edecek olan sempozyum kapsamında çok sayıda oturum ve panel düzenlenecek. Oturum ve panellerde, ülkemizin en önemli sorunu olan deprem gerçekliği masaya yatırılarak, depremin felaketlere dönüşmesinin önlenmesi için yol haritası çıkarılacak.