Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve düzensiz park sorununu ortadan kaldırmak için bazı arterlerde sağ şeritteki araç parklarını kaldırıp, trafiğin çift şerit akması için harekete geçti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in kent merkezindeki araç trafiği ve park sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar, Kızılay, Atalar Caddesi gibi ana arterlerde düzenlemeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde yolun sağ şeridindeki araç parkları kaldırıldı. Şehir merkezinde özellikle tek yönlü yollarda yapılan müdahaleler ile birlikte trafiğin çift şerit akması hedefleniyor.

SÜRÜCÜLER DE VATANDAŞLAR DA MEMNUN

Son yıllarda şehrin en önemli sorunlarından biri haline gelen sağ şeritteki araç parkları ve trafik sorununa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi müdahale etti. Halkın konforlu ve rahat bir ulaşım imkânından yararlanması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın verdiği talimatlar doğrultusunda ana arterlerde trafik düzenlemeleri yapıldı. Kızılay Caddesi, Atalar Caddesi ve Anafartalar Caddesi’nin çift şerit olarak trafiğe açılması, sağ şeritteki araç parklarının önlenmesi ile birlikte trafik sorununun da önüne geçildi. Sürücüler, bölge esnafı ve vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu azalıp, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlanıyor.