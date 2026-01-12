Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), taşkın ve sel risklerine karşı gerçekleştirdiği yatırımlarla önleyici tedbirlerini artırıyor, su tahliye hatları ve alanlar akıllı sistemler ve kameralar aracılığıyla anlık olarak izleniyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Değişen iklim koşullarının beraberinde getirdiği taşkın risklerine karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GASKİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar sayesinde, dirençli şehir hedefi doğrultusunda çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Teknolojik altyapı yatırımları kapsamında, su tahliyesi açısından kritik öneme sahip Alleben Deresi, 15 kamerayla 7/24 izleniyor. Olası bir olumsuzluk durumunda anlık müdahale imkânı sağlanırken, ekipler aynı zamanda trafik akışında aksama yaşanmaması için sahayı eş zamanlı takip ediyor. Elde edilen veriler sayesinde yağışın şiddeti ve yönü saatlik olarak analiz edilebiliyor.

YATIRIMLARLA TAŞKIN RİSKİ AZALTILDI

GASKİ, Kuzey Kuşaklama alanında yer alan Alleben Deresi'nde geçmişte yaşanan taşkınları dikkate alarak dere kesitini genişletti, böylece yağmur sularının daha sağlıklı ve düzenli akışı sağlandı. GASKİ, Maanoğlu Köprüsü ve çevresinde rekreasyon olarak ayrılan alan, yağmur suyu tahliye sistemine dahil edildi. Bu çalışmalarla bölgede taşkın riskinin önemli ölçüde önüne geçildi. 2025 yılında yağmur suyunun güvenle alıcı ortama ulaştırmak yapılan 550 milyon TL'lik yatırımla bölgelerde taşkın riski önemli ölçüde önüne geçildi. 2026 yılı içerisinde de benzer büyüklükte yatırım yapılması planlanıyor.

Yağmur suları, düzenli hatlar aracılığıyla önce Alleben Deresi'ne, ardından Sacır Deresi'ne yönlendirilerek son aşamada Doğanpınar Barajı'nda depolanıyor. Biriktirilen bu sular, baraj üzerinden tarımsal sulamada değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlıyor.