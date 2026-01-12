Adıyaman'da Mersin Caddesi'nde yağış sonucu oluşan su birikintisine giren otomobil, kontrolü kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanma olmadı ancak araç hasar gördü. Vatandaşlar, drenaj çalışmalarının yapılmasını talep etti.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da yeni açılan Mersin Caddesi'nde yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte cadde üzerinde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintisine giren otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Ekipler, kısa sürede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.
Vatandaşlar, yeni açılan cadde üzerinde yağışlı havalarda su birikintilerinin oluştuğunu belirterek, gerekli drenaj çalışmalarının yapılmasını istedi.