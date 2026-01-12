Bunlar da ilginizi çekebilir

Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte cadde üzerinde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintisine giren otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

