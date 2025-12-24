Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezinde darp iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını, idari sürecin işletildiğini ve sorumlular hakkında yargı sürecinin yakından takip edileceğini duyurdu.

GAZİANTEP (İGFA) - Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezine yönelik ortaya atılan iddiaların ardından İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze sevk edildiği ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, konuya ilişkin idari işlemlerin başlatıldığı ve süreci yürütmek üzere muhakkik görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olayda ihmali ya da sorumluluğu bulunan kişi ve kişiler hakkında en ağır cezaların uygulanabilmesi için Bakanlığın davaya müdahil olacağı vurgulanarak, yargı sürecinin yakından takip edileceği kamuoyuyla paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklamasını 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadesiyle tamamladı.