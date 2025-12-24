Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile pasaport, ehliyet, noter kâğıtları gibi değerli kâğıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Değerli Kâğıtlar' konulu Genel Tebliğ, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu'na ekli tabloda yer alan değerli kâğıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Yayımlanan tebliğe göre, değerli kâğıtlar; muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler, noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılacak. Mevcut değerli kâğıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri ise Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

Tebliğde ayrıca, yurt dışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kâğıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlediği efektif alış kurlarının esas alınacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.