Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Karaaslan Caddesi'nde yoğun tempoda çalışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü tarafından yağmursuyu hattı yenilenen Karaaslan Caddesi'nde yol zeminini oluşturan plent miks temel (PMT) ve binder asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde caddede son kat aşınma tabakası asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışmalar kapsamında zarar gören granit yaya kaldırımları da onarılacak.

HAMAMKUYU CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Darıca'nın araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Karaaslan Caddesi'ne bağlantı sağlayan Hamamkuyu Caddesi'nde de üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. İSU tarafından içme suyu ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesinin ardından Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kazı ve dolgu çalışmaları, PMT ve binder asfalt serimi, parke, bordür ve tretuvar imalatları tamamlandı.

KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Yapılan çalışmalarla birlikte her iki caddede de yol konforu, dayanıklılık ve trafik güvenliği artırılarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuldu.