Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarda yaşanabilecek donma riskine karşı vatandaşları uyardı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kış mevsimi nedeniyle ani sıcaklık düşüşleriyle beraber özellikle gece saatlerinde korumasız su sayaçları ve tesisat borularında donmalara karşı GASKİ yetkilileri uyarıda bulundu.

Donmalarla yalnızca su akışının kesilmesine değil, sayaç, musluk ve borularda ciddi hasarlara da yol açabileceğine dikkat çekilirken alınacak basit önlemlerle hem su kesintilerinin hem de maddi hasarların önüne geçilebileceği belirtildi.

Sayaçların bulunduğu alanların mutlaka koruma altına alınması gerektiğini belirten yetkililer, sayaç çevresinin beton, ahşap ya da demir muhafaza ile kapatılmasının ve ana kolon borularının uygun yalıtım malzemeleriyle izole edilmesinin donma riskini büyük ölçüde azalttığını kaydetti.

'SICAK SU VE ATEŞLE MÜDAHALE ETMEYİN'

Donmuş sayaçlara yanlış müdahalenin hasarı büyüttüğünü vurgulayan GASKİ yetkilileri vatandaşları sıcak su dökme veya ateşle müdahale etme konusunda uyardı. Bu tür uygulamaların boru patlamalarına ve yüksek maliyetli onarımlara neden olabileceği belirtildi.

Ayrıca çok soğuk havalarda suyun tamamen durgun bırakılmaması gerektiğini hatırlatan yetkililer, muslukların çok az açık bırakılmasının boru içindeki suyun hareketini sağlayarak donmayı önleyebileceğini ifade etti. Aynı yöntemin bahçe muslukları ve dış mekân çeşmeleri için de uygulanması gerektiği bildirildi.

SORUN YAŞANIRSA 153'E BİLDİRİN

Olası bir sayaç donması durumunda vatandaşların kendi imkânlarıyla müdahale etmemesi gerektiğini belirten GASKİ, abone numarasıyla birlikte Alo 153 hattının aranmasının yeterli olacağını duyurdu. Ekiplerin duruma güvenli ve doğru şekilde müdahale edeceği kaydedildi.