Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışına karşı kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm kurumlarla koordinasyon sağlanarak ekipler, başta ana arterler olmak üzere sahada görev başında yoğun mesai harcıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Vatandaşların ulaşımını sorunsuz şekilde sürdürebilmesi ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tüm teknik imkanlarını seferber etti. Kar küreme, greyder, tuzlama, vinç ve çekiciden oluşan yaklaşık 200 araç ile 800 personel, sahada aktif olarak görev yapıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANLIK TAKİP VE MÜDAHALE

Yapay zeka destekli Trafik Koordinasyon Merkezi'nde, şehir genelinde 400 noktada yapılan anlık incelemeler sayesinde hızlı ve etkili müdahale sağlanıyor. Bölgelere önceden konuşlandırılan tuz stoklarıyla karla mücadele çalışmaları etkin şekilde sürdürülüyor. Trafik yoğunluklarının yaşanmaması için 2 gün boyunca ücretsiz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tramvay ve otobüsler seferlerini kesintisiz sürdürürken, konuşlandırılan çekici ve vinçler aracılığıyla yolda kalan vatandaşların da yardımına koşuluyor.

UĞUR: ANA ARTERLERİMİZDE BİR SORUN YOK

Sahada ekiplerin başında çalışmaları yerinde koordine eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, karla mücadelede gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmasında Halil Uğur, çalışmaların kesintisiz süreceğini vurgulayarak şunları ifade etti:

'Bereketli bir gündeyiz. Çok şükür beklediğimiz kar geldi. Dün valiliğimiz, belediyemiz, AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü ve tüm ekiplerle yapmış olduğumuz toplantıya istinaden, geceden itibaren Büyükşehir Belediyesi tüm teknik ekipleriyle birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerimizde bir sorun yok. Yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda Trafik Kontrol Merkezi'nde, emniyetimizle bire bir tüm kavşakların anlık takibini yürütüyoruz. Acil durumlara anında müdahale ediyor ve edeceğiz. Toplu taşıma ücretsiz olarak devam ediyor ve vatandaşlarımız bu uygulamaya teşekkür ediyor. Teknik olarak bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

CİHAN: ANA ARTERLER BAŞTA OLMAK ÜZERE HER NOKTADA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Trafik Koordinasyon Merkezi üzerinden sahadaki çalışmaların titizlikle denetlendiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

'200'e yakın aracımız sahada. Bunların içinde kar küreme, greyder, tuzlama, vinç ve çekici araçlarımız bulunuyor. Yolda kalan vatandaşlarımıza araçlarıyla birlikte yardım ediyoruz. Kar küreme çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Şu ana kadar ciddi anlamda bir olumsuzluk yok. Sahada ekiplerimiz ana caddelerimizi açık tutuyor. Yağan kara göre yeniden ve sürekli olarak küreme çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 800 personelle sahada çalışmalar yürütüyoruz. Bölgelerde yeterli miktarda tuz stokumuz bulunuyor ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın yaptığımız uyarıları dikkate alarak aldıkları tedbirler için teşekkür ediyoruz. Toplu taşıma hatlarımızda hem tramvayımız hem de otobüslerimiz sahada görev yapıyor. Ana arterler başta olmak üzere her noktada çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.'