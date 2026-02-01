Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Bir Umut Bir Can' Projesi kapsamında tüp bebek tedavisi desteğinden yararlanan İsmail ve Eylem Şahin çiftini ziyaret etti. Kız bebek bekleyen çifti, Başkan Fatma Şahin, projenin öncüsü olan eski Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüştürdü.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan 'Bir Umut Bir Can' Projesi kapsamında destek alan çiftler, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, projeye başvuran ve 5 yıldır çocuk hasreti çeken İsmail-Eylem Şahin çiftinin evini ziyaret etti. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde uygulanan tüp bebek tedavisinin ardından 6 aylık hamile olan Eylem Şahin, projeye teşekkür amacıyla kızlarının ismini 'Fatma' koyacaklarını dile getirdi.

Kontrol sürecini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde sürdüren çift, doğumu da aynı hastanede gerçekleştireceklerini belirterek Başkan Fatma Şahin'e duydukları minneti ifade etti.

YERLİKAYA: CUMHURBAŞKANIMIZ SAĞLIKTA DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM VE BÜYÜK BİR DEVRİM YAPTI

Başkan Fatma Şahin, 2015 yılında tüp bebek merkezinin kurulmasında koordinasyon ve çalışmaları yürüten dönemin Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak çifti kendisiyle görüştürdü.

'Tek başıma değil başta Fatma Başkanımız ve diğer kurumlarla beraber yaptık. Cumhurbaşkanımız sağlıkta değişim, dönüşüm ve büyük bir devrim yaptı. Dünyada herkes devletimizin sağlık sistemiyle ilgili inceleme yapıyor. ABD bile şu anda Türkiye'yi sağlıkta örnek görmeye başladı. Dolayısıyla Gaziantep'te yapılanda ortak akıl, istişare ve şehrimize ve hemşerilerimize verdiğimiz yakınlığı, değeri gösterir. Bir başarı varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, orada bulunan o dönemdeki arkadaşlarımızın her birinin gayreti var. Fatma Başkanımızı da diğer başkanlardan ayıran özelliği hem Ankara'yı iyi okuması hem şehrine aşık olması. Bunların toplamının bereketi sizlere, Cenabı Allah tarafından kucağınıza evladını veriyor olması.'

Ziyaretin sonunda Başkan Fatma Şahin, çifte bebekleri için hediye takdim etti.