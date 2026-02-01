Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatilinin son günlerinde adeta bir çocuk festivaline ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yarıyıl tatili boyunca farklı ilçelerde düzenlediği birbirinden renkli programların dördüncüsü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün daha önce Gebze, Derince ve Karamürsel'de gerçekleştirdiği etkinliklerin dördüncüsü İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Festival havasında geçen etkinlikte çocuklar, Sunucu MC Ceyhun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda sahne gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve interaktif oyunlara büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran çocukların neşesi ve enerjisi etkinliğe ayrı bir coşku kattı.

KAHOOT YARIŞMASI TATLI REKABETE SAHNE OLDU

Etkinlikte düzenlenen Kahoot bilgi yarışması çocuklar arasında tatlı bir rekabet oluşturdu. Eğlenceli sorularla hem bilgilerini ölçen hem de hızlı düşünme becerilerini geliştiren çocuklar, yarışma boyunca büyük heyecan yaşadı. Renkli ekranlar ve alkışlar eşliğinde gerçekleşen Kahoot yarışması, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bilimi eğlenceyle buluşturan Bilim Şov gösterisi ise çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Deneyler, sürpriz efektler ve eğitici anlatımlarla sunulan gösteride çocuklar hem eğlendi hem de bilimin günlük hayatla olan bağını yakından keşfetme fırsatı buldu. Gösteri boyunca çocukların mutluluğu salona yansıdı.

BURAK SEZEN İLE EĞLENCELİ ANLAR

TRT Çocuk Programı sunucusu Burak Sezen'in sahne aldığı etkinlikte ise çocuklar hep birlikte şarkılar söyledi, yarışmalar yaptı. Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıkan çocuklar, Burak abileri ile birlikte görsel şov gerçekleştirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan atölyeler de çocukların gelişimini ortaya çıkardı. Harçlık kesesi boyama atölyesi, büzgülü bez çanta boyama atölyesi, kum boyama atölyesi, çim adam atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyeleri miniklerden tam not aldı. Video çark alanında şarkılar söylenirken, planetaryum alanında ise çocuklar uzayı yakından inceleyerek hem eğlendi hem öğrendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okula Bi' Mola' etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, birim müdürleri ile çok sayıda anne ve çocuk katıldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği program, yarıyıl tatilinin en renkli ve en coşkulu etkinliklerinden biri oldu.