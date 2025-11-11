Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu tarafından 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' Özel Konseri düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gazi şehirde de sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin anma programları kapsamında düzenlenen özel konserde, Atatürk'ün en çok sevdiği Türk musikisi eserleri seslendirildi.

Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu, Şef Mete Ataş yönetiminde sahne aldı. Koro; 'Fikrimin İnce Gülü', 'Kimseye Etmem Şikâyet', 'Yemen Türküsü- Burası Muştur' ve 'Manastır Türküsü' gibi Atatürk'ün sevdiği eserleri Gazi şehirlilerle birlikte seslendirdi.

Konserin sonunda günün anısına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şef Mete Ataş'a çiçek takdim etti.

YILMAZ: BU BURUK GÜNÜMÜZDE YİNE ULU ÖNDERİMİZİN SEVDİĞİ ŞARKILARLA BİR ARADAYDIK

Konserin ardından konuşan Başkan Vekili Feray Yılmaz, günün anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Ulu Önderimizin ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünü andığımız bu buruk günde, yine onun sevdiği şarkılarla bir aradaydık. Buradaki tüm ekip arkadaşlarıma, koromuzun her bir üyesine ve başta şefimize çok teşekkür ediyorum. Sanat dolu bir şehirde yaşadığım için çok mutluyum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Fatma Şahin'in liderliğinde 'Sanat Şehri Gaziantep' için çalışmaya devam edeceğiz.'

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, 'Bize bu güzel akşamı yaşatan Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Sanata verdiği desteği bir kez daha görmüş olduk' ifadelerini kullandı.