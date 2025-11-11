Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Yeşil Vatan Seferberliği, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir gelecek inşa etme irademizin en somut göstergesidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğayı koruma ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma çağrısında bulundu. Duran mesajında, bu anlamlı günün, 'geleceğe nefes olmak için toprağa dokunma, doğayı koruma ve yeşilin gücünü yeniden hatırlama' açısından önemli bir vesile olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan #YeşilVatanSeferberliği'nin, Türkiye'nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir gelecek hedefinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak da bu seferberliğe katkı sunduklarını ifade etti.

Duran, bu kapsamda kadim şehir Çanakkale'de 'Hatıra Ormanı' oluşturulması için başvuruda bulunduklarını belirterek, 'Bu adımla hem tarihin aziz hatırasına vefa gösteriyor hem de geleceğe nefes oluyoruz' dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mesajının sonunda 'Yeşil Vatan'ı korumak ve doğanın kalbine dokunmak amacıyla atılan her adım, yarınlara bırakacağımız en değerli miraslardan biri olacaktır.' ifadelerini kullandı.